الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي يسمح بتقليص التزاماتنا

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال اليوم الأحد إن الاتفاق النووي يسمح لبلاده بتقليص التزاماتها.



وأضافت الوكالة أن ظريف أبلغ القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كورنيل فيروتا بأن إيران تتصرف وفقا للبند 36 من الاتفاق.



ويقول مسؤولون إيرانيون إن ذلك البند يسمح لأي طرف من أطراف الاتفاق بتقليص التزاماته إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم.



وقالت الوكالة إن فيروتا كرر موقف الوكالة بأنها ستنفذ أنشطة التحقق من الالتزام بالاتفاق بطريقة "احترافية ومحايدة".