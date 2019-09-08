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رئيس التحرير
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فن

مصطفى حجاج ينشر صورا من كواليس حفله الأخير بـ حلوان.. شاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:45 م
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
رنا اشرف
نشر الفنان مصطفى حجاج عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مجموعة صور جديده له من حفله الاخير من افتتاح نادى حلوان العام بحضور عدد كبير من الجماهير، التي تحمست لأغانيه، وذلك في ثاني فقرات الحفل، بعدما اختتم الفنان كريم محسن، الفقرة الأولى منه.

وكتب معلقا على الصورة "نعمه رضاك علينا نعمه 🙏#الحمد_لله_على_كل_حال #حب_الناس_لينا_هو_الي_معلينا 🙈"

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالى
احلى مصطفى حجاج ف الدنياا واحلى حفله

الحفلة تجنن
احسن فنان
افضل حفاة و افضل اغانى

من ناحية أخرى، وقع الاختيار على مصطفى حجاج ليتم ترشيحه للمنافسة على جائزة أفضل فنان في شمال أفريقيا، عن أغنية "خطوة" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية.

واعتمد مصطفى حجاج على تقديم نوعية مزيكا و كلمات جديدة لينافس بها كبار المطربين في سوق الموسيقى وعالم الغناء، وكان من بين تلك الأغاني أغنية "خطوة"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوت هاني محروس.

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