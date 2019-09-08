كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا غير مسبوق مع منتخب بلاده

حقق منتخب البرتغال فوزه الأول في تصفيات يورو 2020 وتغلب على مضيفه الصربي 4 /2 اليوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية.



ومن خلال تلك المباراة، حقق رونالدو رقما قياسيا غير مسبوق للاعب مع منتخب بلاده، حيث استطاع أن يصل للهدف 89 مع المنتخب ليصبح أكثر لاعب أوروبي سجل أهدافًا مع منتخب بلاده في التاريخ.



كما يعد أنه ثاني أكثر من سجل أهدافًا دولية في التاريخ مع منتخب بلاده، كما يقع بفارق 20 هدفا فقط عن الإيراني علي دائي الهداف التاريخي للمنتخبات عالميا.