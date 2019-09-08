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تعليم

كيف تحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 خطوة بخطوة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:49 م
نتيجه تنسيق المرحله
نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2019
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثالثة عام 2019 ، حيث جاء اجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا في المرحلة الثالثة للتنسيق 183264 ، منهم 103396 بالشعب العلمية ، و79868 بالشعبة الادبية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

كيف تحصل على نتيجة

ونقدم لطلاب المرحلة الثالثة خطوة بخطوة كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية هنا

1- الدخول على موقع التنسيق هنا .

2- الضغط على خدمات تنسيق الثانويه نتائج المرحلة الثانية والثالثة والدور الثاني.

كيف تحصل على نتيجة
3- الحصول على الرقم السري لمن لديه الرقم.

4- الحصول على نتائج المرحلة الثانية والثالثة والدور الثاني.

5- ثم الدخول برقم الجلوس والرقم السري للحصول على النتيجة.

كيف تحصل على نتيجة
وكانت قد أوضحت وزارة التعليم العالي ، أن عدد الطلاب المتقدمين بالشعب العلمية 106153 طالبا، وفي الشعبة الأدبية 80771 ، بإجمالي 186924 طالب وطالبة ، منهمم 85510 طلاب بالشعبة العلمية ، و28114 طالبا بالشعبة الادبية .

وأكدت الوزارة أنه قد تقدم لمعاهد التعليم العالي ، 69640 طالبا وطالبة ، منهم 17886 طالبا بالشعبة العلمية ، و51754 بالشعبة الأدبية .

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه قد تخلف عدد (11730) طالب عن التقدم برغباتهم خلال المرحلة ، و استنفد عدد(2757) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد ( 903) طالب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيانها : لقد ألتزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط .

وأضافت ، أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد انتهى من توزيع عدد (555652) طالبا وطالبة في المراحل الثلاث.

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