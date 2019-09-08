كيف تحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 خطوة بخطوة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثالثة عام 2019 ، حيث جاء اجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا في المرحلة الثالثة للتنسيق 183264 ، منهم 103396 بالشعب العلمية ، و79868 بالشعبة الادبية.



نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019







ونقدم لطلاب المرحلة الثالثة خطوة بخطوة كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر



1- الدخول على موقع التنسيق هنا .



2- الضغط على خدمات تنسيق الثانويه نتائج المرحلة الثانية والثالثة والدور الثاني.



ونقدم لطلاب المرحلة الثالثة خطوة بخطوة كيفية الحصول علىعبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية هنا 1- الدخول على موقع2- الضغط على خدماتنتائج المرحلة الثانية والثالثة والدور الثاني.

3- الحصول على الرقم السري لمن لديه الرقم.



4- الحصول على نتائج المرحلة الثانية والثالثة والدور الثاني.



5- ثم الدخول برقم الجلوس والرقم السري للحصول على النتيجة.





وكانت قد أوضحت وزارة التعليم العالي ، أن عدد الطلاب المتقدمين بالشعب العلمية 106153 طالبا، وفي الشعبة الأدبية 80771 ، بإجمالي 186924 طالب وطالبة ، منهمم 85510 طلاب بالشعبة العلمية ، و28114 طالبا بالشعبة الادبية .



وأكدت الوزارة أنه قد تقدم لمعاهد التعليم العالي ، 69640 طالبا وطالبة ، منهم 17886 طالبا بالشعبة العلمية ، و51754 بالشعبة الأدبية .



وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه قد تخلف عدد (11730) طالب عن التقدم برغباتهم خلال المرحلة ، و استنفد عدد(2757) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد ( 903) طالب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.



وقالت وزارة التعليم العالي في بيانها : لقد ألتزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط .



وأضافت ، أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد انتهى من توزيع عدد (555652) طالبا وطالبة في المراحل الثلاث.