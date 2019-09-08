شاهد.. حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع لـ تأمين تنفيذ قرارات الازالة الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.



وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من 3 مواطنين (سائق ، فرد أمن ، أمين خزينة - بشركة ألبان وأغذية) أنه أثناء سيرهم بسيارة تابعة للشركة عملهم بطريق الإسكندرية/دمنهور بدائرة المركز وبحوزتهم ( مبلغ مالى قدره 895 ألف جنيه ) لتوزيعه على موردى الألبان المتعاملين مع الشركة، فوجئوا باعتراض سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص لطريقهم، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بتهديدهم والاستيلاء منهم على المبلغ المالى المُشار إليه وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص من بينهم (مشرف أمن بذات الشركة) - جميعهم مُقيمين بدائرة قسمى أول وثان الرمل بالإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة من بينهم .. وبحوزتهم ( مبلغ مالى قدره 873 ألف جنيه ، 2 طبنجة صوت ، سنجة ، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه وقرر مشرف الأمن بالتخطيط لإرتكابها وإمداد أحد المتهمين "شقيقه" بمعلومات عن خط سير السيارة والمبالغ المالية التى بحوزتهم والمكان الأمثل لاعتراض المجنى عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أفراد من عائلتين بقنا نشبت بينهم مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية.



تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بوصول ( ربة منزل - تنتمى لإحدى العائلات بناحية حمرا دوم دائرة المركز) مصابة بطلق نارى، وتم نقلها لمستشفى آخر لاستكمال العلاج.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابة اتهمت ( مزارع - مقيم بذات العنوان - ينتمى لإحدى العائلات ) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابتها خلال مشاجرة بين أفراد عائلتيهما تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية لخلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.



تم استهداف أفراد العائلتين والناحية بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بقنا لضبط طرفى المشاجرة وكافة أشكال المخالفات أسفرت جهودها عن ضبط 7 أفراد من العائلتين طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 بنادق آلية وتنفيذ 2 قرار إزالة تعديات بمنزلين مملوكين لمزارعين من العائلتين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

