ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العراق يرفع سعر خام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا في أكتوبر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:03 م
سعر خام البصرة الخفيف
سعر خام البصرة الخفيف
رويترز
أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الأحد أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أكتوبر بمقدار 30 سنتا إلى 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي مقارنة مع الشهر السابق.

وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم قدره 1.25 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 50 سنتا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا

ترشيحاتنا

يا بختنا بصوتك.. أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ فجر السعيد.. اعرف السبب

الليلة.. بيراميدز من أجل أول لقب.. والزمالك للهروب من مركز الوصيف

خطوة تركي آل الشيخ المقبلة.. هل ينافس ألميريا برشلونة وريال مدريد فى الليجا

المستشفى يفتح أبوابه .. مصاب جديد في الأهلي

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة محمد الشناوي

نتيجة مذهلة.. تناولي 10 حبات من الزبيب ولاحظى ماذا سيحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا

بدون اكسسوارات.. زينة تتألق بإطلالة كلاسيكية جديدة

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين