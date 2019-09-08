العراق يرفع سعر خام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا في أكتوبر

أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الأحد أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في أكتوبر بمقدار 30 سنتا إلى 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي مقارنة مع الشهر السابق.



وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم قدره 1.25 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 50 سنتا.