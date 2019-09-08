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منوعات

احذر| تناول الفراخ يؤدي إلى الإصابة بسرطان مميت ونادر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشف باحثون من جامعة أكسفورد إن تناول الدجاج يعرض متناوليه لخطر الإصابة بسرطان دموي نادر مثل ليمفوما اللاهودجكين وكذلك سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، تضمن البحث المقدم تتبع 475000 من البريطانيين في منتصف العمر على مدى ثماني سنوات بين عامي 2006 و 2014.

وحلل الباحثون الوجبات الغذائية لهؤلاء الأشخاص علاوة على تحليل الأمراض التي يعانون منها.

واكتشف الباحثون أن حوالي ان 23 الف من ضمن هؤلاء الاشخاص كانوا مصابين بسرطان متقدم.

ووفقا لموضوع نشرت مجلة علم الأوبئة والصحة المجتمعية فأن تناول الدواجن كان مرتبطا بشكل إيجابي مع خطر مرض سرطان الجلد الخبيث وسرطان البروستاتا والأورام اللمفاوية غير هودجكين.

وهذه الدراسة المستفيضة تظهر فقط العلاقة بين تناول الدجاج والاصابة بأنواع معينة من السرطانات

وبحسب صحيفة البريطانية، فإن هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب هذا الرابط، وهي أن اللحم الدجاج نفسه تحتوي على مادة مسرطنة ، قد يصل إلى مستوى طهي اللحوم.

حتى الآن ، يعتبر الدجاج على نطاق واسع كبديل صحي للحوم الحمراء.

من المعروف أن اللحوم الحمراء تزيد من المخاطر الصحية بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم بسبب كيفية هضم الدم الناتج من منتج اللحوم.

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