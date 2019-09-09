انطلاق المنتدى العربي الياباني اليوم

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية في اليابان ، وجامعة الدول العربية ، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) ، اليوم الاثنين الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي في القاهرة بأحد فنادق العاصمة وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي الياباني المشترك.





ويستضيف المنتدى أكثر من 250 مشاركًا من القطاعين العام والخاص، حيث سيتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعاون في الطاقة / البنية التحتية والمجالات الاقتصادية الجديدة (صناعة الترفيه والشركات الناشئة) كفرص اقتصادية لليابان والدول العربية.



