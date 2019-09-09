ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انطلاق المنتدى العربي الياباني اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:39 ص
الدورة الخامسة للمنتدى
الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي في القاهرة
محمود نوفل
تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية في اليابان ، وجامعة الدول العربية ، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) ، اليوم الاثنين الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي الياباني العربي في القاهرة بأحد فنادق العاصمة وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي الياباني المشترك.

ويستضيف المنتدى أكثر من 250 مشاركًا من القطاعين العام والخاص، حيث سيتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعاون في الطاقة / البنية التحتية والمجالات الاقتصادية الجديدة (صناعة الترفيه والشركات الناشئة) كفرص اقتصادية لليابان والدول العربية.

ويعد المنتدى فرصة طيبة لترويج الاستثمار في الأسواق العربية واليابانية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة حيث سيسبق الانطلاق الفعلي للمنتدى اجتماع موسع للخبراء والمسؤولين العرب واليابانيين لمناقشة كافة تفاصيل المنتدى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الياباني: الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر

بمشاركة أممية.. قمة التيكاد تنطلق في اليابان.. وسفير طوكيو بالقاهرة: حضور السيسي الأول من نوعه لرئيس مصري..وأتمني أن تسهم القمة في زيادة فرص الاستثمار والتجارة والأعمال مع دول القارة

العربي: تذليل العقبات لمضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر

انطلاق الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني

بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من القطاعين العام والخاص.. انطلاق المنتدى العربي الياباني.. غدا

ترشيحاتنا

قبل التعاقد مع فايلر .. نادر السيد يفجر مفاجأة: رشحت هذا المدرب العالمي للأهلي

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

عرق النسا .. من الألف للياء أعراضه وعلاجه

حكم صيام يوم عاشوراء منفردا دون سبقه بـ تاسوعاء

طفل 8 سنوات فى مواجهة أسد.. تعرف على النتيجة.. فيديو

شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان