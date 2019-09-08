اخبار نادي الزمالك اليوم 8-9-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو
- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.
موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
- تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.
كهربا يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد التتويج بكأس مصر.. صورة
- هنأ محمود عبد المنعم كهربا ، مهاجم نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي ، جماهير نادي الزمالك ، وذلك بعد الفوز ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخ النادي.
الزمالك وبيراميدز.. تعرف على المكافأة المالية لبطل كأس مصر
- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.
الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو
- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.
موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
- تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.
كهربا يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد التتويج بكأس مصر.. صورة
- هنأ محمود عبد المنعم كهربا ، مهاجم نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي ، جماهير نادي الزمالك ، وذلك بعد الفوز ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخ النادي.
الزمالك وبيراميدز.. تعرف على المكافأة المالية لبطل كأس مصر
- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.