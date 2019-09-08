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رياضة

الزمالك وبيراميدز.. تعرف على المكافأة المالية لبطل كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:09 م
الزمالك
الزمالك
أحمد هاني
تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.

ثنائية لـ بن شرقي
أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.

القيمة المالية
اللجنة الخماسية حددت مليونا و500 ألف جنيه جائزة للفائز بلقب كأس مصر، من الزمالك وبيراميدز، فيما سيحصل بيراميدز صاحب المركز الثاني على مليون جنيه فقط على أن يتم التسليم في شيك عقب مراسم التتويج.

بدأ اللقاء بهجوم زملكاوى عن طريق الجبهة اليمنى للثنائى شيكابالا وحمدى النقاز وتعرض محمد عبدالشافى لاعب الزمالك لعرقلة من قبل ابراهيم حسن لاعب بيراميدز وحصل على ركلة حرة فى الدقيقة الثانية.

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