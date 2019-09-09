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رياضة

تامر عبد الحميد: ميتشو ينقل الزمالك لمكان أفضل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
ميتشو
ميتشو
عمرو ابوبكر
أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق ان الزمالك قدم تابلوه فني رائع في مباراة اليوم أمام بيراميدز استحق من خلالها التتويج ببطولة كأس مصر.

وأضاف تامر عبد الحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الزمالك قدم أداء مميز في مباراة ممتعة من الفريقين بنهائي كأس مصر".

واتم عبد الحميد حديثه: "ميتشو ظهرت له بصمة سريعة فنيا مع الزمالك ويجيد نقل الفريق فنيا للأفضل خلال المباريات وعلى المدى البعيد سينقل الزمالك لمكان أفضل في كل شيء".

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