أنا صاحب الكورة| الزمالك تعظيم سلام.. توج بكأس مصر بعد إذلال بيراميدز الوليد

تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.





ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، والتى حسمها الفارس الأبيض بالفوز بثلاثة أهداف دون رد سجلهما يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.





ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك الجديد، و الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز.





ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الزملكاوي في الشارع المصري عقب المباراة العصيبة بشكل كوميدي من جانب الفريقين.



