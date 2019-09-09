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أخبار العالم

تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها بوركينا فاسو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:11 ص
هجمات في بوركينا
هجمات في بوركينا فاسو
رويترز
قالت حكومة بوركينا فاسو إن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا حتفهم أمس الأحد في شمال البلاد الذي تسوده الاضطرابات بعد تعرض قافلة غذائية وشاحنة نقل لهجوم.

وأضافت الحكومة في بيانات منفصلة أن هجوما "إرهابيا" على القافلة أدى إلى مقتل 14 مدنيا في حين ارتطمت الشاحنة بعبوة ناسفة في إقليم ساماتينجا مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا وستة جرحى.

وقالت إن "هذه المأساة تأتي في الوقت الذي تُبذل فيه جهود أمنية مهمة في هذه المنطقة.

وتأتي أحدث أعمال عنف عقب هجوم شنه مسلحون في أغسطس أسفر عن مقتل 24 جنديا في أدمى هجوم حتى الآن في الحرب التي تشنها تلك الدول الواقعة بغرب أفريقيا ضد المتشددين.

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