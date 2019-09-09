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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم معرض طباعة الحرف العربي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالاشتراك مع المعهد الفرنسي بمصر، معرض "طباعة الحرف العربي"، وذلك في الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2019، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بالمكتبة، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الثقافي "المصري-الفرنسي".

يغطي المعرض عدة قرون من إبداع فن الخط العربي في شكله المطبوع، مُبرزًا تاريخ الحروف العربية المطبوعة منذ بدايات القرن السادس عشر وتطورها، وصولًا إلى القرن الحالي. ويعرض المعرض عددًا من الملصقات من عدة دول عربية، بالإضافة إلى عرض مجموعة مختارة بعناية من إبداعات خطية لفنانين معاصرين، إلى جانب ذلك يتم عرض مختارات من وثائق المجموعة الاستثنائية المحفوظة بقسم الكتب النادرة بمتحف المخطوطات بالمكتبة، ومجموعة أخرى من مقتنيات مركز دراسات الخطوط، أحد مراكز المكتبة البحثية.

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