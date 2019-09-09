سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 9-9-2019،استقرار في البنوك، وبلغ سعر الريال السعودي وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري 4.38 جنيه للشراء و 4.40 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي المصري و بنك قناة السويس 4.37 جنيه للشراء و 4.41 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي في بنوك:" الأهلي اليوناني بمصر، الشركة العربية الدولية، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي (بيريوس) البنك التجاري الدولي كريدي أجريكول" 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين في المصرف المتحد 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وفي بنوك:" مصر، الاسكندرية، مصرف أبو ظبي الاسلامي" 4.37 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان 4.32 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، وسجل أقل سعر لـ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.32 جنيه للشراء و 4.44 جنيه للبيع.

