ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ شبشب.. شاهد أحدث إطلالة لـ نانسى عجرم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:29 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
قسم المرأه
نشرت نانسى عجرم صورة عبر موقع انستجرام بإطلالة كلاسيكية جذابة وهادئة. 

وظهرت نانسى عجرم بفستان طويل منقوش من الأكمام والذيل، منسقة معه سليبر ونظارة شمس، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية لم تضع نانسى عجرم الميكب، واكتفت بجمالها الطبيعي الذي يبرز إطلالتها الهادئة والجذابة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها. 

وكانت آخر حفلات نانسى عجرم فى السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتشارك حاليًا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز". 

View this post on Instagram

📸 by my love @drfadielhachem

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تشعل إنستجرام بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجمل أم في الدنيا

بفستان فوق الركبة.. نانسي عجرم تفاجئ جمهورها في أحدث ظهور لها

بقماش من السبعينيات.. نانسي عجرم بـ جمبسوت فوق الركبة يبهر جمهورها..صور

وسط الخضرة.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

بفستان قصير كحلي كت.. منة عرفة جمالها وأنوثتها بـ إطلالة جريئة

بفستان كت.. نرمين ماهر بإطلالة أنثوية جريئة

ترشيحاتنا

هزر معايا طعنته.. ننشر صورة المتهمة بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بالعمرانية

بشكتاش يكشف سر إصرار المدير الفني على التعاقد مع محمد النني

فايلر يظهر العين الحمراء ويفرض حصارا جديدا على لاعبي الاهلي

رسالة مؤثرة من جنش لـ شيكابالا بعد الفوز بـ كأس مصر

آخر ما قاله محافظ الإسماعيلية قبل تقديم استقالته (تفاصيل)

الولد الذهبي .. رئيس الزمالك السابق يشيد بـ شيكابالا بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هوت شورت.. دنيا سمير غانم في حضن رومانسى مع زوجها

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها