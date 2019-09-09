بـ شبشب.. شاهد أحدث إطلالة لـ نانسى عجرم

نشرت نانسى عجرم صورة عبر موقع انستجرام بإطلالة كلاسيكية جذابة وهادئة.





وظهرت نانسى عجرم بفستان طويل منقوش من الأكمام والذيل، منسقة معه سليبر ونظارة شمس، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات.





ومن الناحية الجمالية لم تضع نانسى عجرم الميكب، واكتفت بجمالها الطبيعي الذي يبرز إطلالتها الهادئة والجذابة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.





وكانت آخر حفلات نانسى عجرم فى السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتشارك حاليًا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".



