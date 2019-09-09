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حوادث

شاهد| لحظة اندلاع حريق هائل في وكالة البلح بوسط البلد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:32 م
لحظة اندلاع حريق
لحظة اندلاع حريق هائل في وكالة البلح
رامى المهدي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل التهم محلًا تجاريًا في وكالة البلح بحى بولاق أبو العلا في وسط البلد، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

تلقى العقيد مصطفى فؤاد، مشرف عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق فى محل مفروشات بوكالة البلح، فأمر بانتقال 10 سيارات إطفاء لـ محاصرة كرات اللهب، وتبين أن النيران التهمت المحل بالكامل، ولم تمتد النيران إلى باقى المحلات المجاورة.

كما تبين أنه فى اللحظات الأولى من اندلاع الحريق تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة فى سماء المنطقة، مما أحدث حالة من الفزع والرعب لدى أصحاب المحلات، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.

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