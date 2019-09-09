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أخبار البلد

جمعية اللوتس المصرية في بريطانيا تكرم السفير علاء يوسف لانتهاء خدمته

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:49 م
تكريم السفير المصري
تكريم السفير المصري في بريطانيا
سعيد العربي
كرمت جمعية اللوتس المصرية في بريطانيا السفير علاء يوسف قنصل عام جمهورية مصر العربية، وذلك قبل مغادرته لندن بساعات لانتهاء خدمته، حيث زار مجموعة تمثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع انجلترا من جمعية اللوتس المصرية لتكريمه في مكتبة بالقنصلية المصرية في لندن .

وقالت رئيس جمعية اللوتس والمتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين في أوروبا ميرفت خليل، إن السفير علاء يوسف كان مثالا مشرفًا للخارجية المصرية في انجلترا، حيث شهدت مدة خدمته العديد من الاستحقاقات الرسمية بما فيها الانتخابات الرئاسية والتي كان للقنصلية العامة في لندن دورًا هاما في التجهيز لها والحشد لأبناء الجالية المصرية والسير بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان.

وأضافت خليل أن القنصل العام السفير علاء يوسف كان يتمتع بحب شديد من أبناء الجالية المصرية في إنجلترا لما لمسوه فيه من خلق رفيع وتواضع فكانت مشاركته معهم في منتدياتهم ولقاءاتهم محل تقديرهم واحترامهم له .

وقد قدم أعضاء اللوتس والاتحاد العام للمصريين في الخارج درعًا تذكاريًا للسفير متمنين له خالص التوفيق.

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