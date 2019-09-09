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صلاح حليمة: رفع السودان من قائمة دول الإرهاب يفتح الباب أمام اقتصادها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:09 م
السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة
حمزة شعيب
قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن العلاقات بين مصر والسودان تستند إلى روافد عديدة منها الموقع الجغرافي، التاريخ، الروابط الاجتماعية، المصالح المشتركة، ومياه النيل.

وأضاف السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة " أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني صنوان لا يفترقان في إطار الأمن القومي والإفريقي.

وقال السفير صلاح حليمة، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أمر في غاية الأهمية، حيث سيفتح الباب أمامه لرفع العقوبات الاقتصادية ويساهم في إسقاط الديون التي بلغت حوالي 70 مليار دولار وفتح مجالات الاستثمار وتلقي المساعدات الخارجية من الدول المانحة ودول الجوار.

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