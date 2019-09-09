صلاح حليمة: رفع السودان من قائمة دول الإرهاب يفتح الباب أمام اقتصادها

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن العلاقات بين مصر والسودان تستند إلى روافد عديدة منها الموقع الجغرافي، التاريخ، الروابط الاجتماعية، المصالح المشتركة، ومياه النيل.





وأضاف السفير صلاح حليمة ، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة " أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني صنوان لا يفترقان في إطار الأمن القومي والإفريقي.



