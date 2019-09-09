بعد دخوله مستشفى في أمريكا.. الملك سلمان يطمئن على صحة أمير الكويت

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته.



وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.



واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة أمير الكويت.



من جانبه عبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.



كان البيت الأبيض قال في بيان صحفي يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمنى لصديقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.



وقال البيان، إنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي، أن الشيخ صباح الأحمد، سيؤجل زيارته المقررة في 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد أن دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.