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أحمد موسى يطلق هاشتاج عماد أبو هاشم يفضح الإخوان ..فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:27 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن ضيف اليوم كان العقل المدبر لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان دائمًا على قنواتهم الإرهابية، موضحًا أنه يعرف المعلومات عن تواجدهم في تركيا، ودعمهم العمليات الإرهابية، وعلاقته بقيادات التنظيمات الإرهابية. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هذا الشخص خرج من مصر عقب ثورة 30 يونيو، موضحًا أنه عاد إلى أرض مصر أخري، مرددًا «أن جماعة الإخوان الإرهابية في حالة من الشتات منذ أن أعلن أنه سوف يحاور قيادي إخواني ويردون أن يعرفوا من هو».

وأعلن الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار عماد أبو هاشم، الإخواني المنشق والعائد من تركيا هو الضيف، ثم أطلق موسى هاشتاج «عماد أبو هاشم يفضح الإخوان».

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