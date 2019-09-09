اليوم الوطني السعودي.. كيف بدأ وما أصل قصته؟

تحتفل المملكة كل عام ميلادي يوم 23 سبتمبر بـ اليوم الوطني ويكون عطلة رسمية في جميع قطاعات البلاد، فيما يرسم الجميع مراسم الاحتفالات عن طريق تقديم عروض وتخفيضات المبيعات مثل تنزيلات على الملابس وعروض التوفير في المطاعم وفي الأسواق بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.



تاريخ اليوم الوطني السعودي



تحتفل المملكة العربية السعودية بـ اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، حيث يعود ذلك اليوم إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.



إجازة اليوم الوطني 1441



وحسب الاعلان الرسمي عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي للعام 1441 – 2019 , فمن المقرر ان ان يكون موعد اجازة العيد الوطني ” اليوم الوطني السعودي هذا العام ” ممتدًا من يوم الخميس بتاريخ 19 سبتمبر 2019 – 20 محرم 1441 هـ , وحتى يوم الاثنين بتاريخ 23 سبتمبر 2019 – 24 محرم 1441 هـ .



اليوم الوطني لعام 1441



ويأتي ذلك بحسب ماتم توضيحه من قبل -سلطان الظاهر- المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حيث أوضح قائلًا عبر تغريدة نشرت من حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: “تاريخ يوم الأحد الذي يسبق اليوم الوطني سيكون يوم عطلة رسمية , ومنها ستصبح الإجازة أربعة أيام مع يومَيْ نهاية الأسبوع هما يومي الجمعة والسبت ”.



عدد أيام إجازة اليوم الوطني 1441



تم الاقرار قبل أيام من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية بان موعد اجازة العيد الوطني ” اليوم الوطني السعودي هذا العام” والاشارة الى انها ستكون اطول من العادة او كما يحدث كل عام، حيث من المقرر ان تبدأ اجازة اليوم الوطني السعودي “العيد الوطني 89” بدءًا من تاريخ يوم الخميس بتاريخ 19 سبتمبر 2019 – 20 محرم 1441 هـ , وتستمر الى تاريخ يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 – 24 محرم 1441 هـ .



وذلك على ان يتم استئناف الدوام والدراسة والعمل بعدها بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق لـ 25-1-1441 هـ – 24-9-2019 م .



إجازة اليوم الوطني 1441-2019 لموظفي القطاع العام والخاص



سبق ونشرت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة الخدمة المدنية , مع وزارة التعليم والمؤسسات التابعة للقطاع الحكومي او الخاص على حد سواء , خبر تحديد موعد اجازة اليوم الوطني السعودي للعام 1441-2019 , ومتى سيكون في اي تاريخ وكم يوم سيتحدد خلاله عطلة رسميه للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وجاء البيان حول ذلك كالاتي:



إجازة اليوم الوطني 1441 لـ موظفي قطاع وزارة التعليم والطلاب يوم الجمعة والسبت والاحد والاثنين، أما اجازة اليوم الوطني 1441 لـ موظفي القطاع الحكومي يومي الاحد والاثنين، أما اجازة اليوم الوطني 1441 لـ موظفي القطاع الخاص يوم الاثنين فقط.