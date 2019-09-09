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أخبار البلد

وزير الخارجية يغادر الخرطوم بعد مباحثات مثمرة مع الجانب السوداني

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:51 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
أ ش أ
غادر وزير الخارجية سامح شكري، الخرطوم اليوم الاثنين، بعد مباحثات أجراها مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله.

وكان في وداع الوزير سامح شكري، لدى مغادرته مطار الخرطوم، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، ومديرة إدارة مصر في وزارة الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن سفير مصر في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية.

ووصف شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، عقده في القصر الجمهوري، في ختام مباحثاته في الخرطوم، المباحثات بـ "المثمرة والإيجابية"، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك بين البلدين.

وأكد البرهان، خلال لقائه شكري، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، وتطورها على المستويات كافة.

وأكد حمدوك، خلال المباحثات، الحرص على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، في وقت أوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أن الاجتماعات مع الوزير سامح شكري، تمت في أجواء أخوية، بحكم العلاقات الأخوية القديمة بين البلدين.

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