محمود وادي جاهز لمباراة سنغافورة واللاعب يتوجه إلى زنجبار عقب المباراة

يستعد مهاجم فريق الكرة الاول بنادي المصري الدولي الفلسطيني محمود وادي لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا والتي تجمع بين منتخب فلسطين مضيفه منتخب سنغافورة والمقرر إقامتها في الثانية إلا الربع عصر غدًا الثلاثاء على ستاد جالان بيسار.
وقد اتخذت إدارة شئون اللاعبين بالنادي المصري كافة إجراءات سفر اللاعب من سنغافورة إلى زنجبار وذلك للحاق ببعثة فريق المصري الذي يستعد لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار