محمود وادي جاهز لمباراة سنغافورة واللاعب يتوجه إلى زنجبار عقب المباراة

يستعد مهاجم فريق الكرة الاول بنادي المصري الدولي الفلسطيني محمود وادي لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا والتي تجمع بين منتخب فلسطين مضيفه منتخب سنغافورة والمقرر إقامتها في الثانية إلا الربع عصر غدًا الثلاثاء على ستاد جالان بيسار.



