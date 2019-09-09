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توك شو

عند أم صباح.. وفاء عامر تكشف عن مقر إقامتها قبل الشهرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:29 م
وفاء عامر
وفاء عامر
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة أيتن عامر، إنها كانت تكره أن يحدد لها موعد للعودة إلى المنزل، موضحة أن الذي قام بتربيتها هي أختها وفاء عامر. 

من جابنها، قالت وفاء عامر، خلال برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»، إنها كانت في كلية الآداب قسم اللغة العربية، لكنها تركت الكلية، وقدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت تعمل في عدد من الأعمال لتتمكن من الإنفاق على نفسها لاستكمال دراستها، وتحقيق حلمها في الشهرة والتمثيل.

وأشار وفاء عامر إلى أنها كانت تسكن عند سيدة تدعى أم صباح، التي كانت تعمل فراشة في المعهد وكان لديها مبني تسكن فيه الطالبات المغتربات.

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