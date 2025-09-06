فوز البرتغال على أرمينيا وإنجلترا على أندورا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً كبيراً على حساب مضيفه منتخب أرمينيا 5-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل كل من جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين 10 و62 وكريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 21 و46 وكانسيلو في الدقيقة 33، أهداف المنتخب البرتغالي.

وهذه المباراة هي الأولى لرفاق كريستيانو رونالدو بعد وفاة زميلهم دييجو جوتا إثر حادث سير تعرض له شهر يونيو من العام الحالي.

وفاز المنتخب الإنجليزي على ضيفه منتخب أندورا بهدفين دون مقابل ضمن مواجهات المجموعة 11 من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل كل من جارسيا لاعب أندورا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25 و ديكلان رايس في الدقيقة 67 هدفي منتخب إنجلترا.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة بـ12 نقطة.

وفي ذات المجموعة، انتصر المنتخب الصربي على منتخب لاتفيا بهدف سجله دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 12.

