وزير بحريني عن قطر والجزيرة: شحذ المشاهدين عبر لقطات قديمة افلاس

قال وزير شؤون الإعلام في البحرين علي بن محمد الرميحي، إن اختيار قطر توقيت شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية ليس غريبًا، وشحذ المشاهدين عبر لقطات قديمة افلاس.



نقلت وكالة إعلام البحرين عن الرميحي قوله إن "الجزيرة قناة قطرية حكومية تمثل حكومة قطر وليست خاصة ومستقلة وكفاكم كذبًا»، مشيرًا إلى أن قطر تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والسيادة بينما فاقد الشيء لا يعطيه".



وكانت البحرين قدّمت مشروع قرار للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإدانة تجاوزات قناة الجزيرة القطرية بحق الدول العربية، وخاصة دول الخليج، حيث قدم مندوب البحرين، مشروع القرار خلال الاجتماع الدوري للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في الدورة العادية 152.



وتضمن مشروع القرار، أن الدوحة باتت منصة للإرهاب وللجماعات ذات الفكر الضال والخارجة عن القانون، وتعمل على شق السلم الأهلي في الدول العربية، لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.