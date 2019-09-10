المليار يورو .. مانشستر سيتي يملك أغلى قائمة لاعبين في العالم

سجل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رقما جديدا في احصائيات الموسم عقب إغلاق الميركاتو الصيفي، حيث تصدر قائمة أغلى لاعبين في العالم، ليصبح أول ناد في التاريخ تتخطى قائمته حاجز المليار يورو.





ووفقا للقائمة التى نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فقائمة مانشستر سيتي 1.014 مليار يورو، وذلك بعد أن أنفقت الإدارة 168 مليون يورو في موسم الانتقالات الصيفي على اللاعبين.





وجاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني بـ913 مليون يورو، ويليه نادي ريال مدريد الإسباني بـ902 مليون يورو، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ751 مليون يورو.



