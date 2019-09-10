ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المليار يورو .. مانشستر سيتي يملك أغلى قائمة لاعبين في العالم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
سجل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رقما جديدا في احصائيات الموسم عقب إغلاق الميركاتو الصيفي، حيث تصدر قائمة أغلى لاعبين في العالم، ليصبح أول ناد في التاريخ تتخطى قائمته حاجز المليار يورو.

ووفقا للقائمة التى نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فقائمة مانشستر سيتي 1.014 مليار يورو، وذلك بعد أن أنفقت الإدارة 168 مليون يورو في موسم الانتقالات الصيفي على اللاعبين.

وجاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني بـ913 مليون يورو، ويليه نادي ريال مدريد الإسباني بـ902 مليون يورو، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ751 مليون يورو.

وتفوق نادي يوفنتوس على نظيره برشلونة في القائمة حيث يتواجد السيدة العجوز في المركز الخامس بـ719 مليون يورو، ويليها النادي الكتالوني بـ697 مليون يورو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم اليوفنتوس يقترب من مانشستر سيتي

بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير.. تعرف على قائمة أغلى المدافعين في العالم

هازارد الأبرز.. تعرف على أقوى 10 صفقات في موسم الانتقالات الصيفية

الدوريات الخمس الكبرى.. حجم الميركاتو الصيفي في أوروبا يتجاوز 6 مليارات دولار

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم9-9-2019.. الأهلي يهزم قطر.. وهذا موقف ضم محمود كهربا في يناير

مفاجأة.. الزمالك يرفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر

علاج في أقصى درجات السرية .. مايكل شوماخر يدخل المستشفى في باريس

أنا بين جمهورى ملك .. شيكابالا يحتفل بالتتويج بكأس مصر على طريقة محمد رمضان

محمود علاء يكشف عن حقيقة تعرضه لحادث سير

أول تعليق رسمي سعودي على حادثة مقتل تلميذ مدرسة ابتدائية فى الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص