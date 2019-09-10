ساعات تفصلنا عن إطلاق iPhone 11.. تعرف على أبرز المفاجآت

يفصل بيننا وبين حدث آبل الأبرز لهذا العام بضعة ساعات، والذى ستشهده ولاية آبل الأمريكية اليوم فى السابعة مساءً، مع سلسلة مفاجآت بالجملة، بداية من iphone 11 الذى يأتى بثلاثة إصدارات مختلفة، ونظام ios 13، وساعة Apple Watch 5 الجديدة.



ومن المنتظر أن يطرح الهاتف فى الأسواق فى 20 سبتمبر الجارى، والذى يحتوى على الكثير من المفاجآت بدءًا من التوافق مع قلم آبل Apple Pencil، والإستغناء عن ميزة 3D Touch التى ظلت لسنوات فى النسخ السابقة، والكاميرا الثلاثية.



وحتى أسماء الهواتف التى ستكون iphone 11 للنسخة الرخيصة بدلًا من iphone XR، وiphone 11 Pro بدلًا من iphone XS، وiphone 11 Pro Max بدلًا من iphone XS Max.



ونستعرض مواصفاتها فى التالى :



1- iphone 11

يأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD، مع خاصية face unlock وهى التعرف على الوجه، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يأتي iphone 11 بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا، وبظهر مصمم بالكامل من الزجاج، ولايدعم قلم آبل apple pencil، وبطارية سعة 3110 ميللي أمبير، مقابل 750 دولار أمريكى.







2- iphone 11 Pro

يأتى بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED، مع خاصية face unlock وهى التعرف على الوجه، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يأتى iphone 11 Pro بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا، وبظهر مصمم بالكامل من الزجاج، ويدعم قلم آبل apple pencil، وبطارية سعة 3190 ميللي أمبير، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكى العكسى من الهاتف والعكس، مقابل 1000 دولار أمريكى.







3- iphone 11 Pro Max

يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED، مع خاصية face unlock وهى التعرف على الوجه، مع معالج A13 الجديد الأقوى فى العالم، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.



ولعشاق التصوير يأتى iphone 11 Pro Max بكاميرا ثنائية أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجابيكسل أيضًا، وبظهر مصمم بالكامل من الزجاج، ويدعم قلم آبل apple pencil، وبطارية سعة 35000 ميللي أمبير، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكى العكسى من الهاتف والعكس، مقابل 1100 دولار أمريكى.



وفيما يلى نستعرض أبرز ميزات ios 13 الجديد، ومن أهمها ميزة الوضع الليلى أو Dark mood :



1- خاصية الـ Dark mood أو الوضع الليلى، التى تتيح اللون الٍاسود كبديل عن الأبيض فى واجهة استخدام الهاتف.



2 - تقليل مساحة تحديثات التطبيقات بنسبة 30% بدلًا من المساحات الضخمة المعتادة، كما أن تحديثات النظام نفسه ستكون أقل مساحة بنسبة 60%.



3- زيادة سرعة فتح التطبيقات بمعدل الضعف، كما أنه أصبح بالإمكان تحمل أي تطبيق مهما كان حجمه من باقة الإنترنت، بعدما كان مقتصرًا على الواى فاى فقط.



4- اضافة خاصية memojies لكل اصدارات الايفون المجهزة للتحديث الجديد، وليس اقتصارها على فئة الـ X فقط.



5- تغيير زاوية الاضاءة فى ميزة العزل ( portrait ) الخاصه بالصور، بالإضافة لحذف الصور المتكررة لتوفير مساحة هاتفك، بالإضافة للبحث بين الصور بالتواريخ بصورة أكثر دقة.



6- إمكانية رد siri بدلًا منك وأنت مشعول بإخباره ذلك.



7- السحب للكتابة أو swipe to type، وهى ميزة جديدة من شأنها جعل الكتابة أسرع وأسهل.



8- زيادة سرعة إستجابة خاصية التعرف على الوجه أو Face ID بنسبة 30%.



9- مشاركة ما تسمعه من أغانى على سماعة air pods مع نفس السماعة لصديقك، بمجرد تلامس الهاتفين الخاصين بكما، كما سماعتين air pods على آيفون واحد.



10- الدخول غلى شبكة الواي فاي من ال control center بدلًا من الذهاب للإعدادات.



يمكنك مشاهدة البث المباشر للحدث من هنا، غدًا فى السابعة مساءً.





