مايكل شوماخر يسافر سرا إلى فرنسا من أجل العلاج

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانة عن سفر الألماني مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 والمصنف رقم 1 عالميًا، سرًا إلى الهاصمة الفرنسية باريس لتلقى العلاج فى إحدى المسشتفيات.



ويبدو أن توابع حادث تزلجه فى جبال الأب منذ 5 سنوات مازالت تطارده، بعدما اختفى شوماخر البالغ من العمر 50 عامًا تمامًا عن النظار منذ ذلك التوقيت، حيث أفدات تقارير بتعرضه لإصابة فى غاية الخطورة بالرأس.



وذكرت الصحيفة أن مايكل وصل جورج بومبيدو الأوروبي على نقالة، وتم إدخاله وحدة العناية المركزة بقسم جراحة القلب والأوعية الدموية.



ويعكف على علاج شوماخر البروفيسور الفرنسى فيليب ميناش، البالغ من العمر 69 عامًا، عن طريق نقل خلايا جذعية لجسد المتسابق الألمانى الشهير.



يذكر أن شوماحر فاز 91 مرة فى تاريخ سباقات الجائزة الكبرى، بعدما بدأ مسيرته فريق بنيتون عامي 1994 و1995، ثم 5 ألقاب على التوالى مع فيراري ما بين عامي 2000 و2004.