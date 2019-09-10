تحالف مصرفي لتمويل مول القطامية بـ 1.5 مليار جنيه

أعلن تحالف مصرفي ضم 5 بنوك، تقديم تمويل بـ1.5 مليار جنيه لدعم جزئي لتكلفة مشروع مول القطامية بالقطامية الجديدة والمملوك لشركة مراكز السخنة للمشروعات العقارية إحدى استثمارات مجموعة الحكير السعودية.





وضم التحالف بنوك مصر والقاهرة والعربي الافريقي الدولي بصفتهم المرتب الرئيسي للصفقة ومسوق التمويل ووكيله، وبنكا المصرف العربي الدولي ومصر إيرام للتنمية، بصفتهما مرتبي التمويل.





ويسعى التحالف لإنشاء المرحلة الأولي من المشروع بنسبة 70% من المساحة للمركز التجاري ، إذ يخدم المشروع 5 مناطق " المعادي، المقطم، مصر الجديدة، مدينة نصر، القاهرة الجديدة".





وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر في تصريحات علي هامش التوقيع، إن المشروع يعد خطوة هام لدور البنوك في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري، موضحا أن مصرفه نجح خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إذ حصل على العديد من الجوائز منها؛ حصول البنك على المركز الثاني كمرتب رئيسي بالقروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي القارة الأفريقية بحصة سوقية 5.5%، وذلك طبقًا للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك للنصف الأول لعام 2018.





كما حصل بنك مصر على المركز الثالث من حيث تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية بحصة سوقية قدرها 6.8%، وهو ما يأتي في ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة ضمن تلك التصنيفات العالمية بدءًا من عام 2015





ويستمر بنك مصر في تحقيق نتائج متميزة في ترتيب وتسويق عمليات القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية، بالإضافة الي حصول بنك مصر على جائزة "أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وحصوله على جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" للعام الثالث على التوالي من مؤسسة إيميا فاينانس.





كما حصل بنك مصر على 6جوائز عن عمليات قام بتمويلها بقائمة مؤسسة EMEA Finance لعام 2018 عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك في ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي بقطاعات مختلفة وهى قطاع الأسمدة، البتروكيماويات، مواد البناء، الاتصالات، وذلك على مستوى افريقيا تحت قطاع تمويل المشروعات Project Finance Awards.



