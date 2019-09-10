فوق الركبة.. شاهد أحدث إطلالة لـ أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة لها فى story موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة جريئة ومثيرة.



ظهرت أسماء جلال، بـ فستان أسود منقط بالأبيض فوق حدود الركبة، ولم تتكلف جلال فى ارتداء الإكسسوارات الباهظة ولكن اكتفت سلسلة أنيقة وقرط على شكل دائرة مع حذاء كعب أسود.



ووضعت ميك اب ترابي وأبرز الميكب جمالها لأنه يتلائم مع بشرتها وسهرتها، وكان شعرها يتطاير خلف ظهرها.



ويذكر أنها شاركت في عدد من الأعمال منها "ظل الرئيس" و"كلبش" و"نسر الصعيد" و"هربانه منها" وفيلم "122" إضافة لدورها في مسلسل "أبو العروسة".

