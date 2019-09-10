انطلاق قافلة دعوية من علماء الأزهر والأوقاف الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق القافلة الدعوية العاشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة الشرقية.



وتضم القافلة ثمانية علماء أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف ، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : ” واجب المُعلم والمتعلم .



يأتي ذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

