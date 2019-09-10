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رياضة

المنتخب الأوليمبي يحقق الفوز الثاني على السعودية استعدادا لأمم إفريقيا .. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:14 م
مصر الأوليمبي
مصر الأوليمبي
أحمد هاني
حقق منتخب مصر الأوليمبي إنتصارًا على نظيره السعودية بهدف دون رد وديا على ستاد "بترو سبورت" ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القارية النهائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع أسامة جلال بعد مرور 5 دقائق من ركلة البداية من ركلة ركنية خرج لها حارس المرمي السعودي بشكل خاطئ.

ودخل منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من:

عمر صلاح، احمد رمضان ،اسامة جلال، احمد فتوح، عمار حمدي، اكرم توفيق، محمود مرعي ،رمضان صبحي ، أمام عاشور، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

وحقق منتخب مصر فوزا السبت الماضي على نفس المنتخب وحقق الفراعنة فوزًا بنتيجة 4-1.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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