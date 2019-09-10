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رياضة

مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:39 م
لاعبات منتخب مصر
لاعبات منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة
محمد رشاد
فاز منتخب أمريكا على مصر بنتيجة 3-0 في دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه.

وجاءت نتيجة الأشواط : 25-13 ، 27-25 ، 25-17.

و بذلك صعد منتخب أمريكا لدور الـ 8 لبطولة العالم لناشئات الطائرة ليصطدم بمنتخب اليابان، فيما ينافس منتخب مصر على المراكز من 9 لـ 16 .

يذكر أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ستحصل على راحة من المباريات غدًا الأربعاء على أن تستأنف مواجهات البطولة الخميس.
مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور
مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور
مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور
مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور
مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور
مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور
مصر تخسر 3-0 فى دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة .. صور

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