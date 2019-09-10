مدير مركز القاهرة: خطوات الإصلاح الاقتصادي خفضت معدلات التضخم..فيديو

أكد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن معدل التضخم تعنى معدل الزيادة فى اسعار السلع والخدمات داخل الدولة مؤكدا أنه في عام 2013 وصل معدل التضخم إلى ما بين 17 و 18% وتراحعت في عام 2016 بعد خطوات الإصلاح الإقتصادي.



واضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية خلال مداخلة هاتفية لفضائية cbc لبرنامج هنا العاصمة أن العام الحالي متوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 11% وهو مؤشر جيد للنمو الإقتصادي للدولة المصرية.



وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن معدلات التضخم تساعد على زيادة في متوسط الأسعار مشيرا إلى أن السلع الإستراتيجية انخفضت نتيجة انخفاض معدلات التضخم وسيكون هناك انخفاض أكبر في عدد من السلع.



واشار مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن مصر اتبعت سياسيات الاصلاح الاقتصادى من منتصف 2016 بطرق جيدة عن طريق تغيير مجموعة من القوانين كقانون شركات الاموال وشركات الإستثمار وساعدت في خلق مناخ الإستثمار.

