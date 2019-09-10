فستان أسود كب.. هند صبري ويارا بنفس الإطلالة وتسريحة شعر مختلفة فمن الأجمل.. شاهد

ظهرت النجمة هند صبري والمطربة يارا بنفس الإطلالة، حيث ارتدت كل منهما نفس الفستان ولكن بالاستايل الخاص بها، وكان كلا الإطلالتتين من تصمبم azzisndosta.



وارتدت هند صبري في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فستان كب باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود من aquazzura، وحقيبة لـ rogerviver، وصففت شعرها شارلوت بريفيل وجيوفاني فينتورا.



أما يارا فقد اختارت نفس الفستان، ولكن بتسريحة شعر مختلفة، حيث قامت بترك شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت ارتداء إكسسوارات على يديها، حيث اختارت اسورة على يديها.



واعتمدت كل منهما مكياجا مميزا للغاية، يتناسب مع ملامح وجهها، والذي أبرزت من إطلالة كل منهما، فمن منهن الأجمل.