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برلمان

برلمانى يكشف أهمية جلسة مواجهة الإرهاب بمؤتمر الشباب الثامن

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
اشاد النائب ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب بتناول المؤتمر الوطني الثامن للشباب موضوعات هامة كالحديث عن تجربة "مكافحة الاٍرهاب" محليا و اقليميا وكذلك ازمة استخدام السوشيال ميديا في حروب الجيل الرابع، لافتا إلى أنها ستكون إيجابية تستهدف توعية الشباب بخطورة الشائعات وخطورة حروب الجيل الرابع بخلاف ملف الدور المصري في مكافحة الاٍرهاب.

واضاف ابو الخير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" مصر كافحت الإرهاب باسم العالم وتجسد ذلك من خلال ممارسات عملية على أرض الدولة، ولكنها فرضت إرادتها في المعركة ضد الاٍرهاب حيث تحدث الظاهرة على كافة الأصعدة من خلال مؤسساتها المختلفة وحققت نتائج إيجابية

واكد النائب البرلمانى أن جلسة "مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع" المقرر عقدها بالمؤتمر الثامن للشباب تستهدف التصدي للحملة الممنهجة ضد الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق باستخدام السوشيال ميديا لبث الشائعات من خلال بث الرسائل السلبية ضد الدولة المصرية.

وتابع: مواجهة حروب الجيل الرابع تعني مواجهة قوى الشر من خلال إرادة الشباب والدولة المصرية.

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