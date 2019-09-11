لكل اسم حكاية.. شاطئ روميل بمطروح.. هنا اختبأ ثعلب الصحراء في الحرب العالمية الثانية

يعتبر شاطئ روميل بمدينة مرسى مطروح أحد أجمل شواطئ المحافظة ويستقبل كل صيف آلاف المصطافين الذين يحرصون على زيارته؛ نظرا لتميزه بمياه النقية وأنه مناسب للأطفال لعدم وجود أمواج به.





وأطلق هذا الاسم على شاطئ روميل، لاختباء القائد الألمانى روميل فى خندق بجزيرة روميل أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، والذى تحول فيما بعد لمتحف لمقتنيات القائد وجنود الحرب، ليصبح بعد ذلك مزارا سياحيا شهيرا بمطروح.





بحيرة طبيعية





قال شريف أبو مرزوق من أهالي مطروح: إن شاطئ روميل يعد من أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح وهي عبارة عن بحيرة طبيعية كبيرة.





وأضاف أن من أهم ما يميز شاطئ روميل أنه أكثر الشواطئ التي تستقبل رحلات اليوم الواحد الوافدة من الإسكندرية، يومي الجمعة والأحد لقضاء اليوم كاملا.





وأشار إلى أن شاطئ روميل ترجع تسميته بهذا الاسم إلى القائد الألماني "إرفين روميل"، الملقب بـ "ثعلب الصحراء"، وسمي بذلك لوجوده بجوار الخندق الذي اختبأ فيه روميل في أثناء الحرب العالمية الثانية، وتحول الآن إلى متحف عسكري باسمه.



