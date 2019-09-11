مرتضى منصور يفتح النار على ثلاثي الأهلي

فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، النار على ثلاثي النادي الأهلي :عدلي القيعي، مستشار التعاقدات، ومدير الكرة بالفريق الأول سيد عبدالحفيظ، والاعلامي بالقناة ابراهيم المنيسي.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية له عبر قناة الزمالك أن الثلاثي يثيرون الفتنة بين الجماهير الكبيرة للأهلي والزمالك.





وقال مرتضى منصور إنه يثق في جماهير الأهلي والزمالك، مشيرًا إلي أنه سبق وخاض الفريقان مباريات السوبر بجماهير في مصر وخارجها.





واتهم مرتضى منصور عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بانه اتفق مع ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز من اجل ارسال جماهير لمؤازرة الفريق في نهائي كأس مصر.





وأضاف:" الجماهير التي حضرت مع بيراميدز، شاهدوني عندما قمت بمنع الجماهير القليلة التي قامت بسباب الأهلي ورموزه، وأشرت لهم بضرورة التوقف وتشجيع نادي الزمالك فقط".



