حظك اليوم وتوقعات الأبراج للثور على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

ما سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك حظك اليوم الثلاثاء برج الثور 11 سبتمبر ٢٠١٩ وتوقعات الابراج من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.





حظك اليوم الأربعاء برج الثور:

مهنيًا:

احذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك.





عاطفيًا:

قد تجد عند الشريك مزيدًا من الدفء والحنان، استفد من طيبته وحنانه لئلا تدفع الثمن لاحقًا.





صحيًا: