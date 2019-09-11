الترتيبات الإعلامية لحفل إجراء قرعة الدوري الممتاز غدا



حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الترتيبات الإعلامية لحفل إجراء قرعة الدوري الممتاز التى ستجرى غدا. وسيتم بث حفل القرعة حصريا على قناة On Sport التي سيسمح لكاميراتها بالتواجد داخل القاعة.



وتشمل الترتيبات:



- نظرا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدا بفندق ماريوت فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.



- تم تحديد أماكن الصحفيين داخل القاعة بواقع مندوب واحد عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني، حيث تم تقسيم العدد المتاح مناصفة بين الصحف الورقية اليومية والرياضية والمواقع الإلكترونية المصرية.



- تم اختيار المواقع الإلكترونية حسب نسب زوارها عن شهر أغسطس 2019 وفقا لمواقع الإحصاءات العالمية، مع دمج بعضها التي تعمل في مؤسسة واحدة لإتاحة الفرصة أمام زملاء آخرين للحضور.



- مرفق بيان بأسماء الصحف والمواقع التي ستحضر القرعة والمرجو من كل منها إبلاغ المركز الإعلامي باسم مندوبها اليوم.

- سيقوم المركز الاعلامي للاتحاد بتوفير الصور الفوتوغرافية من داخل القاعة لجميع وسائل الإعلام.



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