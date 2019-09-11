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منوعات

يوتيوب يطلق خدمته المدفوعة في بعض الدول العربية.. تعرف عليها

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
يوتيوب بريميوم
يوتيوب بريميوم
شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل "Google" الأمريكية، رسميًا خدمتها المدفوعة يوتيوب بريميوم "YouTube Premium" وميوزيك بريميوم " Music Premium"، في دول الخليج وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء.

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" التقني، ستتوفر "جوجل" الخدمة المدفوعة رسميًا في دول من دول الخليج، هما البحرين والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتوفر خدمة يوتيوب بريميوم "YouTube Premium" للمشتركين مشاهدة المحتوى من فيديوهات يوتيوب بدون إعلانات، كما تسمح لهم أيضًا بتنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها بدون اتصال إنترنت.

ويمكن للمستخدم الاشتراك أيضًا بخدمة البث الموسيقي يوتيوب ميوزيك "YouTube Music "، والتي تقدم ملايين من الأغاني بدون إعلانات وذلك عبر الهواتف الذكية.

ومن خلال إضافة هذه الدول تكون قد توفرت الخدمة المدفوعة في 70 دولة حول العالم، منافسة بذلك خدمة "بلاي ميوزيك" التى أطلقت منذ 8 سنوات.

وبالنسبة لرسوم الاشتراك فإن خدمة "ميوزيك بريميوم" فقط تأتي برسوم 20 ريال شهريًا، وتأتي خدمة "يوتيوب بريميوم" التي تتضمن يوتيوب ميوزيك تأتي برسوم 24 ريال شهريًا وهي أسعار أرخص من رسومها في الولايات المتحدة، وقد تختلف الأسعار حسب البلد والقوة الشرائية للعملات.

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