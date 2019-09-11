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ثقافة

الأحد.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان سماع الدولى فى دورته الـ 12

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي

يعقد الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، في الرابعة ونصف عصر يوم الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان فى دورته الـ 12المقرر انطلاقها فى الفترة من 21- 27 سبتمبرالجارى لعام 2019 والدول المشاركة والمكرمين وأماكن العروض وضيف شرف المهرجان، بالمجلس الأعلى للثقافة.

يحضر المؤتمر الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس ورئيس دار الكتب والوثائق، ود.هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ود. فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية بالإضافة الى حشد كبيرمن القيادات.

يقام المهرجان تحت رعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزارتى الاّثار والسياحة متمثلة فى الهيئة العامة للتنشيط السياحى.

ويقول عبد الفتاح لقد تحقق الحلم وأصبحت الفكرة واقعًا ملموسًا.. وأصبح للمهرجان مكانة وسمعة دولية كبيرة تزداد عامًا بعد عام، مؤكدًا إن هذه الدورة تشهد حضورًا فاعلًا من بلدان وثقافات مختلفة جاءوا جميعًا لينشدوا معًا معزوفة السلام على ارض مصر الحبيبة, يهدف المهرجان للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الدينى باشكاله المختلفة فى العالم أجمع للتأكيد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام والتواصل الإنسانى بين شعوب العالم.

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