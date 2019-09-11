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رياضة

استقبال حافل لأبطال تنس طاولة الأهلي في مطار القاهرة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:25 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وصلت صباح اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال» بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة، بعد الفوز بلقب البطولة العربية للأندية التي أقيمت في المغرب خلال الأيام الماضية.

وحرص ياسر عبدالعال نائب مدير عام النشاط الرياضي للشئون المالية بالنادي الأهلي على استقبال الجهاز الفني واللاعبين فور وصولهم إلى مطار القاهرة بكأس البطولة.

ومثل الأهلي في البطولة العربية 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.

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