ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء جامعة الحياة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:12 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الحياة"، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتضم كليات: الهندسة، وإدارة الأعمال والمعاملات الدولية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتكنولوجيا للبناء والتشييد.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات، قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه.

كما أشار مشروع القانون إلى ما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الجامعة والمهام المنوطة به، وكذا مجلس الجامعة والاختصاصات الموكلة إليه، هذا بالإضافة إلى مجلس الكلية أو الوحدة البحثية.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن الموافقة على تعديل تعاقد الجهاز المبرم مع شركة تبارك للهندسة والمقاولات، وذلك فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقى الاعمال الخاصة بمدينة الجلود بالروبيكى، بما يسهم فى اتمام عملية نقل أصحاب المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، للبدء فى أعمال تطوير تلك المنطقة، وتنفيذ ما خطط لها سياحيًا وتجاريًا، بما يتفق مع ما تم التكليف به من قبل رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون نقابة المهندسين

مجلس الوزراء يكشف موعد انطلاق سيارات الـ ميني فان في الشوارع

مجلس الوزراء يوافق على قانون هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

خلال اجتماع مجلس الوزراء: العناني يستعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الآثار

الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة باسم مايو

ترشيحاتنا

مفاجأة| الإخوان تجار مخدرات.. عماد أبو هاشم يفضح الجماعة.. سر اختيار ميدان رابعة لـلاعتصام.. وكيف تتم صناعة الأكاذيب ضد مصر

اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة.. البحوث الإسلامية يوضح

بنظرة حزينة.. منة فضالى تثير تساؤلات متابعيها عبر إنستجرام

بينهم أبناء الشهداء .. التعليم تعفي 9 فئات من دفع الاشتراكات المدرسية.. تعرف عليها

حكم نسيان التشهد الأخير في الصلاة؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

هل الطاعات تكفر كبائر الذنوب .. أمين الفتوى يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل زفافها بساعات..20 إطلالة جريئة وأنيقة لـ هنا الزاهد

شاهد.. أحدث صورة لـ ريهام سعيد مع ابنتها أمينة

طريقة عمل الكب كيك الفانيليا.. 6 وصفات متنوعة