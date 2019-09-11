في أول يوم مدرسة.. ناهد السباعي تنشر صورة لابنة شقيقها الراحل

نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر صفحتها على إنستجرام، صورة مجمعة لشقيقها الراحل فريد المرشدي وابنته "قسمت"، وهي ابنة الفنانة داليا البحيري.



وعلقت: "أول يوم دراسة يا روح قلبي، تشبهين والدك تماما، أنا متأكدة أنه يشاهدك وهو فخور أن صغيرته تذهب للمدرسة وهي تبدو جميلة".



وتوفي فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، عام 2014، في حادث سيارة أودى بحياته.



