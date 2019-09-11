بدون ماء .. معجون الحلاقة الحل الأسرع لتنظيف السجاد

تشعر العديد من السيدات بالأكتئاب ، بمجرد مشاهدة سجاد المنزل غير نظيف ، خصوصا أن معظمهن لا يستطيع القيام بكل هذا المجهود لغسيل السجاد، وفى نفس الوقت لا تستطيع تحمل مصاريف المغسلة التى تقوم بحمل السجاد وغسلها، نظرا لأرتفاع الاسعار وسوء الحالة الأقتصادية ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أتباع هذه الحيلة التي تساعدك على تنظيف السجاد بأقل مجهود، وهى عبارة عن استخدام معجون الحلاقة الذي يمثل الحل السحرى لتنظيف السجاد ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.



كل ما ستحتاجينه فرشاة أسنان ومعجون الحلاقة ومنشفة مبللة بالماء، قومي بوضع كمية من معجون الحلاقة على البقعة، ثم افركيها بفرشاة الأسنان عدة مرات، ثم نظفيها بالمنشفة المبللة واتركيها تجف في الهواء.



ويمكنك صنع محلول بسيط للتخلص من بقع السجاد الكبيرة أو الصبغات والحبر، وهو عبارة عن ماء وعصير ليمون و بيكربونات الصوديوم مع الملح الخشن.