وفاة الفنان اليمنى هود العيدروس بعد صراع مع المرض

توفى الفنان اليمنى هود العيدروس، أمس الثلاثاء، بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.
وكتب نجل الفنان اليمنى عيدروس العيدروس على حسابه على تويتر، قائلا:"لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود عيدروس العيدروس".
كما أعلن عن موعد العزاء عبر حسابه على تويتر، قائلا:" العزاء اليوم في منزل والدي رحمه الله بحي النسيم نسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويتقبله مع الصديقين والشهداء".
من أشهر أعماله بنت البادية، ويلومون الجمل، ومشتاق للمغرب.
وكتب نجل الفنان اليمنى عيدروس العيدروس على حسابه على تويتر، قائلا:"لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود عيدروس العيدروس".
كما أعلن عن موعد العزاء عبر حسابه على تويتر، قائلا:" العزاء اليوم في منزل والدي رحمه الله بحي النسيم نسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويتقبله مع الصديقين والشهداء".
من أشهر أعماله بنت البادية، ويلومون الجمل، ومشتاق للمغرب.