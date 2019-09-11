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رياضة

أرسى المبادئ ورسخ الانضباط.. الأهلي يحيي ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:54 م
صالح سليم
صالح سليم
عبدالحكيم ابو عليم
أحيا النادي الأهلي، ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1930.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "تويتر": "أرسي المبادئ ورسَخ الانضباط فأصبحت مواقفه مثالا يحتذي بها حتى يومنا هذا".

وأضاف: "تحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورتنا صالح سليم.. لن ننساك".

وكان صالح سليم رمزا من رموز النادي الأهلي الرياضة المصرية والعربية.

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